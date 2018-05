Испания Барса посочи вратата на трансферен провал 11 май 2018 | 17:09 - Обновена 0 0 0 1 2



Barca have communicated to Aleix Vidal that he will not continue with the club bext season. [md] pic.twitter.com/pgD4vQmBIY — Barça Centre (@barcacentre) May 11, 2018

Видал искаше да се върне на “ Ръководството на Барселона е уведомило Алейш Видал , че не попада в плановете за първия отбор на каталунците. 28-годишният флангови играч пристигна на “ Камп Ноу ” от Севиля през 2015 година, ала не успя да се наложи като постоянно присъствие в състава първо при Луис Енрике, а след това и при Ернесто Валверде До момента през сезон 2017/2018 той има 15 мача в Примера, в които е записал общо едва 453 игрови минути. В осем от последните десет двубоя на Барса той дори не попада в групата за мача, а в случаите, в които все пак бе избран от треньорския щаб, получи 12 минути на терена.Според Mundo Deportivo неговото желание е да се завърне в Севиля, където се наложи като познато име в испанския елит. Каталунецът записа 47 мача за “рохибланкос” във всички турнири през сезон 2014/2015, след което Барселона брои 18 милиона евро, за да го привлече с договор до лятото на 2020 година.Видал искаше да се върне на “ Рамон Санчес Писхуан ” още през зимния трансферен прозорец, но двата клуба не се разбраха за трансферната сума.

