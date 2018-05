Фюри: Бия Сакстън и ще поискам битка с Джошуа

Претендента в тежка категориясе надява да се срещне със световния шампион на IBF, IBO, WBO и WBAсъвсем най-скоро.23-годишният британец се надява да се възстанови след първото поражение в кариерата си, което допусна през септември миналата година от новозеландеца Джоузеф Паркър.Фюри ще се върне на ринга на 12 май в Болтън срещу шампиона на Великобритания в тежка категория Сам Сакстън.“Джошуа е световен шампион, не можеш да спориш с това. Но аз адмирирам такава битка“, каза Фюри пред Sky Sports.“Веднага след победата над Сакстън ще почукам на вратата му, ако до тогава Джошуа все още ще притежава коланите си. Колкото по-рано, толкова по-добре за мен. Надявам се, че ще стана задължителен претендент и тогава битката ще се състои. Напълно готов съм за това. Джошуа никога не се е бил с някой като мен. Аз съм напълно различен тип боксьор от онези, които са в тежка категория и ще видите различен Хюи Фюри в събота вечер. Аз съм само на 23 години, но притежавам опитът и уменията, за да стана световен шампион”, заяви братовчедът на Тайсън Фюри.