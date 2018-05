Англия Салах призова съотборниците си да завършат с победа сезона във Висшата лига 11 май 2018 | 16:55 - Обновена 0 0 0 0 0



"Червените" се нуждаят поне от равенство в домакинския си мач срещу



Нападателят на Ливърпул и египетски национал Мохамед Салах призова съотборниците си да завършат с победа сезона във Висшата лига преди пътуването за Киев за финала на Шампионската лига. Египтянинът отбеляза 43 гола в 50 мача за тима във всички турнири този сезон и спечели редица награди, сред които играч на сезона на Ливърпул."Червените" се нуждаят поне от равенство в домакинския си мач срещу Брайтън , за да завършат на четвърто място на английското първенство и да си осигурят място в Шампионската лига през следващия сезон. Ливърпул ще играе на финала тази година срещу Реал (Мадрид) в Киев на 26 май. Евентуална победа ще осигури на клуба шеста контитентална титла и ще им гарантира място в турнира и през следващия сезон."Имах много добър сезон, добър за всички нас. Сега сме на финал на Шампионската лига и имаме един мач от Висшата лига, в който победа или равенство ще ни гарантира място в европейския турнир и през следващата година. Така че имаме два финала", каза Салах пред клубния сайт. "Искаме да се класираме за Шампионската лига и през следващия сезон и искаме да спечелим финала тази година. Ще играем за победа срещу Реал Мадрид , но сега трябва да мислим само за мача срещу Брайтън. След това ще имаме 14 дни, за да се подготвим за финала срещу Реал", добави египетският национал.

