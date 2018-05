Германия Още двама удължиха договорите си с Байерн 11 май 2018 | 16:25 - Обновена 0 0 0 1 1



Sporting director Hasan Salihamidzic: "Both @ArjenRobben and @R13_official play important roles in our plans for the coming season." @Brazzo #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/Cod51E5vsI — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 11, 2018

34-годишният Робен играе за Байерн от 2009 година насам. Холандецът има 21 мача, 6 асистенции и 5 гола в Бундеслигата през сезона до момента. Рафиня, който ще навърши 33 през септември, пристига в Мюнхен две години по-късно - през 2011. Бразилският краен защитник е играл в 26 от 33 възможни мача в първенството през настоящия сезон. Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Хасан Салихамиджич продължава да се труди неуморно и обяви поредните две нови сделки в състава на баварците. Бившият защитник на клуба оповести, че Ариен Робен Рафиня са удължили договорите си за още един сезон и ще бъдат в отбора и догодина.“Ариен и Рафиня присъстват в плановете ни за следващия сезон, при това във важни роли”, коментира Салихамиджич.34-годишният Робен играе за Байерн от 2009 година насам. Холандецът има 21 мача, 6 асистенции и 5 гола в Бундеслигата през сезона до момента. Рафиня, който ще навърши 33 през септември, пристига в Мюнхен две години по-късно - през 2011. Бразилският краен защитник е играл в 26 от 33 възможни мача в първенството през настоящия сезон.

