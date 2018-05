Бойни спортове Боксовата сделка за $1 милиард (видео + снимки) 11 май 2018 | 16:21 - Обновена 0 0 0 1 0



Според условията на 8-годишниата сделка, компанията на Еди Хърн Matchroom Boxing USA, трябва да организира 32 боксови гала-вечери всяка година, които ще бъдат излъчени по стрийминг медията DAZN.

16 от събитията ще бъдат излъчени в САЩ, а останалите 16 във Великобритания. Нито едно шоу няма да бъде по системата плати за да гледаш (PPV). Вместо това ще има месечна такса.

"We're going to be causing nightmares in the promotional game over here and I cannot wait!" - @EddieHearn #TheFutureOfBoxing pic.twitter.com/5vM8E9DCFw — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 10, 2018

“Това е исторически момент за Matchroom и боксовия свят. Откакто започнахме да организираме боксови гала-вечери в САЩ, търсихме партньорство, което да ни подсигури тяхното излъчване, необходимо за изграждането на най-стабилната платформа в света на бокса. Нашият план е да направим DAZN дом на бокса и с организирането на 32 големи гала-вечери в САЩ и Великобритания сме на прав път. Америка ние пристигаме и нека забавлението започне“, заяви Еди Хърн.

This is going to be some journey! @PerformGroup #TheFutureOfBoxing details here: https://t.co/2yKvGG7GHx pic.twitter.com/G4bVrER5NW — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 11, 2018

