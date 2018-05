Германия Реал Мадрид няма да се опитва да купи Левандовски 11 май 2018 | 15:45 - Обновена 0 0 0 0 3



Изпълнителният директор на Байерн Карл-Хайнц Румениге заяви, че нападателят ще остане в Мюнхен и през следващия сезон. Договорът на Левандовски с германския клуб изтича през лятото на 2021 г. Полският нападател премина в Байерн Мюнхен от Борусия Дортмунд през 2014 г. С екипът на баварците, той спечели седем трофея. През настоящия сезон Левандовски записа 46 мача, в които вкара 40 гола. Müller [71/72 - 73/74]

Puskás [59/60 - 61/62]

Ronaldo [10/11 - 17/18]

Messi [09/10 - 17/18]



Robert Lewandowski has become the 5th footballer ever to score 40+ goals in 3 consecutive seasons in Europe's top 5 leagues across all competitions. pic.twitter.com/0SvxqZZJUe — FourFourTweet (@FourFourTweet) May 8, 2018 Реал Мадрид няма да опитва да преговаря за трансфер на нападателя Роберт Левандовски от Байерн Мюнхен, съобщи "Скай Спортс Германия". Мадридчани проявяваха сериозен интерес към полския стрелец от няколко години, но баварците категорично отказаха да се разделят с играча. "Кралският клуб" вече е уведомил Пини Захави, който е представител на 29-годишния футболист. Причините за решението не се съобщават.Изпълнителният директор на Байерн Карл-Хайнц Румениге заяви, че нападателят ще остане в Мюнхен и през следващия сезон. Договорът на Левандовски с германския клуб изтича през лятото на 2021 г. Полският нападател премина в Байерн Мюнхен от Борусия Дортмунд през 2014 г. С екипът на баварците, той спечели седем трофея. През настоящия сезон Левандовски записа 46 мача, в които вкара 40 гола.

