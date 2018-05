Англия Рууни напусна тренировка на Евертън, спекулациите за бъдещето му продължават 11 май 2018 | 15:38 - Обновена 0 0 0 0 0



"Рууни не е искал да напуска клуба, нито е имало някакво напрежение между нас. Знам, че има някакви преговори, но самият аз не съм наясно дали той иска да напусне, или да остане. Това ще го разбера по-късно днес, когато го видя на тренировка", каза Алърдайс преди заниманието в петък.



Малко по-късно "Скай Спортс" съобщи, че Рууни е напуснал преждевременно тренировъчния комплекс на "карамелите", докато останалата част от съотборниците му са останали да се готвят за предстоящото гостуване на

TRANSFER CENTRE



Wayne Rooney looks set to play his last game in the Premier League this Sunday – with a £12m move to MLS side DC United agreed in principle.



More here: https://t.co/gsTvLJdffN pic.twitter.com/OFvTKeiZjM — Sky Sports PL (@SkySportsPL) May 10, 2018 Мениджърът на Евертън Сам Алърдайс отрече информациите, че нападателят Уейн Рууни е поискал да напусне клуба, за да премине в американския ДС Юнайтед. В четвъртък се появиха информации, че двата клуба са постигнали принципна договорка за 12 милиона лири и от юли бившият английски национал ще премине в клуба от Мейджър Лийг Сокър."Рууни не е искал да напуска клуба, нито е имало някакво напрежение между нас. Знам, че има някакви преговори, но самият аз не съм наясно дали той иска да напусне, или да остане. Това ще го разбера по-късно днес, когато го видя на тренировка", каза Алърдайс преди заниманието в петък.Малко по-късно "Скай Спортс" съобщи, че Рууни е напуснал преждевременно тренировъчния комплекс на "карамелите", докато останалата част от съотборниците му са останали да се готвят за предстоящото гостуване на Уест Хам от последния кръг във Висшата лига в неделя, което е тълкувано като още един сигнал за предстоящото напускане на рекордьора по голове с националната фланелка. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 651

1