Баскетбол Спанулис с рекорд в Евролигата 11 май 2018 | 15:21 0 0 0 0 0



Янкунас, Пангос и Швед за първи път попадат в идеалния отбор на сезона на Евролигата, Родригес е за втора година, а Спанулис е за рекорден осми път, с което подобрява постижението на Хуан Карлос Наваро от Барселона.

The All-EuroLeague Second Team Full of players making history!@P_Jankunas13@KPangos@SergioRodriguez@Shved23

Vassilis Spanoulis pic.twitter.com/CGF15OQ9nj — EuroLeague (@EuroLeague) May 11, 2018

В идеалния първи отбор на сезон 2017/2018 на турнира, който беше обявен вчера лизат Ник Калатес (Панатинайкос), Нандо Де Коло (ЦСКА Москва), Лука Дончич (Реал Мадрид), Торнике Шенгелия (Баскония), Ян Весели (Фенербахче).



Финалната четворка на Евролигата ще се проведе от 18 до 20 май в сръбската столица Белград. На полуфиналите ЦСКА Москва ще играе срещу Реал (Мадрид), а защитаващият титлата си тима на Фенербахче (Турция) среща Жалгирис (Литва). Двама играчи на Жалгирис попаднаха в идеалния втори отбор на сезона в Евролигата по баскетбол за мъже. Това са Кевин Пангос и Паулиус Янкунас. Останалите трима баскетболисти в тима са защитникът на Химки (Русия) Алексей Швед, Серхио Родригес (ЦСКА Москва) и Василис Спанулис (Олимпиакос).Янкунас, Пангос и Швед за първи път попадат в идеалния отбор на сезона на Евролигата, Родригес е за втора година, а Спанулис е за рекорден осми път, с което подобрява постижението на Хуан Карлос Наваро от Барселона.В идеалния първи отбор на сезон 2017/2018 на турнира, който беше обявен вчера лизат Ник Калатес (Панатинайкос), Нандо Де Коло (ЦСКА Москва), Лука Дончич (Реал Мадрид), Торнике Шенгелия (Баскония), Ян Весели (Фенербахче).Финалната четворка на Евролигата ще се проведе от 18 до 20 май в сръбската столица Белград. На полуфиналите ЦСКА Москва ще играе срещу Реал (Мадрид), а защитаващият титлата си тима на Фенербахче (Турция) среща Жалгирис (Литва).

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 51

1