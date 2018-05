Англия Моуриньо с нова информация за състоянието на Лукаку 11 май 2018 | 14:21 - Обновена 0 0 0 0 0



Мениджърът на Манчестър Юнайтед отново внесе яснота около една от темите, които най-много вълнуват феновете на тима в последните десетина дни, а именно състоянието на Ромелу Лукаку . Белгийският централен нападател прави отличен дебютен сезон на " Олд Трафорд " и има 27 гола в 50 срещи от началото на сезона, но получи контузия в началото на второто полувреме в срещата с Арсенал . Това го поставя под съмнение за очертаващата се като най-важна среща до края на сезона, а именно финалът за Купата на Англия срещу Челси в следващата събота.Само преди дни самият Лукаку заяви от Белгия, където се лекува, че възстановяването му върви дори по-бързо от предвиденото и той се надява да е готов съвсем скоро. Това бе потвърдено и от Жозе Моуриньо , който също изрази надежда да го използва на финала."Надяваме се да играе на финала. Той е в Белгия, където се лекува, но имаме постоянна връзка между докторите там и нашия лекарски щаб. Просто трябва да изчакаме и да видим. Ако не може да започне от първата минута, то поне ще е на скамейката", заяви португалецът. Jose Mourinho admits Man United fitness fears over Romelu Lukaku ahead of FA cup final against Chelsea https://t.co/0ZwB3GQQDQ — MailOnline Sport (@MailSport) May 11, 2018

