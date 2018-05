Испания Верен на идеята или как един играч се превърна в емблема 11 май 2018 | 14:16 - Обновена 0 0 0 0 2



La Liga side Real Sociedad will have the face of Xabi Prieto as club badge against Leganes in mark of respect for the retiring captain pic.twitter.com/Kt70vCujwn — 360Nobs.com (@360Nobs) May 10, 2018

Домакинството на Леганес ще бъде последен двубой на стадиона и за друг играч от първия състав, който си тръгва от клуба - Капитанът на Реал Сосиедад Чаби Прието прекратява кариерата си в края на сезона, а от родния му клуб подготвят страхотен жест към легендата. 34-годишният ветеран е играл единствено за “чури урдин” като професионалист и има 530 мача във всички турнири за баските, като в събота срещу Леганес ще излезе за последен път като играч на стадион “ Аноета ”.Тимът ще се отблагодари на Прието за лоялността му с нетипичен, но изключително впечатляващ ход. В събота всички играчи на Сосиедад ще имат от лявата страна на гърдите си не клубната емблема, а стилизирана такава с лицето на Прието, като последните две букви от фамилното му име ще изобразяват №10, с който той играе.Полузащитникът дебютира за първия отбор на Реал преди близо 15 години - на 8 октомври 2003 година при победа като гост над Реал Овиедо в Купата на Краля. Освен стотиците мачове за представителния тим, Прието има и два сезона за дублиращия отбор - Реал Сосиедад Б, за който изиграва 48 срещи.Прието е едва петото име в клубната история с поне 500 мача за Сосиедад - останалите са легендите Хуан Антонио Лараняга, Алберто Горис, Хесус Мария Самора и Луис Арконада.“Чаби винаги е носил с гордост емблемата на Реал и сеаг Реал ще му отвърне със същото за последния му мач на “Естадио Аноета”, обявиха от “синьо-белия” клуб.Домакинството на Леганес ще бъде последен двубой на стадиона и за друг играч от първия състав, който си тръгва от клуба - Карлос Мартинес . Десният краен защитник играе за баския тим от 2007 година насам и има 190 мача за първенство.

