Англия Кантона се завръща на "Олд Трафорд" 11 май 2018 | 12:56 0 0 0 0 2



Може би никой друг играч не е имал по-голямо влияние върху развитието на “червените дяволи” през последните 50 години, след като през 1992-а е привлечен от сър Алекс Фъргюсън. Клубът от Манчестър по това време не е печелил титлата от 25 години, а Фъргюсън е начело на тима от шест години, в които е записал едва една Купа на Англия. През 1992-а Кантона облича фланелката на тима, Първа дивизия се превръща във Висшата лига и останалото е история.



“Няма друго място като вкъщи. Да се завърна на “Олд Трафорд”, където ще е пълно с познати лица, е наистина нещо специално. Посланието ми е следното: Soccer Aid for Unicef е специална среща, заради всичката тази подкрепа. Завръщам се, за да направя мача на 10-и юни страхотен и ви призовавам да се присъедините. Да сътворим още една последна история на “Олд Трафорд” заедно”, заявява Кантона в официалния си призив към феновете. THE KING IS BACK!



Eric Cantona joins #TeamUsain and will return to Old Trafford on Sunday 10th June!



Don’t miss what promises to be a special day at The Theatre of Dreams – Get your tickets at https://t.co/ihLTUR4Ruq or call 0161 444 2018 #socceraid #unicef #ITV #STV pic.twitter.com/PvenC8IjeE — Soccer Aid (@socceraid) May 11, 2018 Краля се завръща в своя дом! Легендата на Манчестър Юнайтед Ерик Кантона ще се завърне за пръв път на “ Олд Трафорд ” като футболист и ще облече екипа на единайсеторката на Света в благотворителния мач на Soccer Aid for Unicef срещу Англия на 10-и юни.Може би никой друг играч не е имал по-голямо влияние върху развитието на “червените дяволи” през последните 50 години, след като през 1992-а е привлечен от сър Алекс Фъргюсън. Клубът от Манчестър по това време не е печелил титлата от 25 години, а Фъргюсън е начело на тима от шест години, в които е записал едва една Купа на Англия. През 1992-а Кантона облича фланелката на тима, Първа дивизия се превръща във Висшата лига и останалото е история.“Няма друго място като вкъщи. Да се завърна на “Олд Трафорд”, където ще е пълно с познати лица, е наистина нещо специално. Посланието ми е следното: Soccer Aid for Unicef е специална среща, заради всичката тази подкрепа. Завръщам се, за да направя мача на 10-и юни страхотен и ви призовавам да се присъедините. Да сътворим още една последна история на “Олд Трафорд” заедно”, заявява Кантона в официалния си призив към феновете. 0 0 0 0 2 Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 4934 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1