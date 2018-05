НБА Последният от Сиатъл спира с баскетбола в Оклахома 11 май 2018 | 12:22 0 0 0 0 3



Избран под номер 12 в драфта през 2003 година, Колисън заедно с Ръсел Уестбрук са единствените двама играчи, които имат по 10 сезона за Оклахома зад гърба си. Той е втори в историята на клуба по изиграни мачове, четвърти по асистенции, четвърти по чадъри, пети по откраднати топки, пети по борби и шести по реализирани точки. Върхът в кариерата на Колисън бе сезон 2011/12, когато Оклахома стигна до финала в НБА, където загуби с 1:4 от Маями. After 14 seasons in the NBA, Nick Collison is retiring (per @royceyoung)



After 14 seasons in the NBA, Nick Collison is retiring (per @royceyoung)

We'll miss you, Nick! pic.twitter.com/GoLYgEL3Fn — SB Nation (@SBNation) May 10, 2018

