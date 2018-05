Бойни спортове Бивш съперник на Кобрата се гласи за мач с Паркър 11 май 2018 | 09:36 - Обновена 0 0 0 0 0 Announcement coming soon #TeamParker

PC: @PhotosportNZ pic.twitter.com/KjQzN5rLfc — Joseph Parker (@joeboxerparker) 7 май 2018 г.



"Следващият съперник на Джоузеф трябва отново ще бъде някой от високите и здрави бойци - каза Хигинс. - С такъв мач той ще може да направи анализ на грешките, които допусна при загубата от Антъни Джошуа."



Joseph Parker vs. Alexander Ustinov Being Mentioned https://t.co/r8DO4j6xOY pic.twitter.com/BWtvb7mtzq — BoxingScene.com (@boxingscene) May 10, 2018 Паркър допусна първо поражение в своята кариера именно срещу британеца в обединителен мач за три от световните титли в тежка категория. Бившият противник на Кубрат Пулев - Александър Устинов (Рус) вероятно ще бъде следващият опонент на Джоузеф Паркър (Нзел). От екипа на новозеландеца в момента преговарят с гиганта. Това протвърди промоутърът Дейвид Хигинс."Следващият съперник на Джоузеф трябва отново ще бъде някой от високите и здрави бойци - каза Хигинс. - С такъв мач той ще може да направи анализ на грешките, които допусна при загубата от Антъни Джошуа."Паркър допусна първо поражение в своята кариера именно срещу британеца в обединителен мач за три от световните титли в тежка категория.

