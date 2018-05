Бойни спортове Хвалят чистите от допинг UFC бойци 11 май 2018 | 09:32 0 0 0 0 3 “I’m just glad USADA helps make the sport better, and I think it definitely made the sport a level playing field. I think the longer it’s here the better it gets.” -@stipemiocic #FollowMyLead #competeclean pic.twitter.com/bG7I8tj0uU — USADA | UFC Anti-Doping Program (@USADA_UFC) May 10, 2018 С това ръководството на UFC се надява да ограничи още повече използването на допинг.



Имената ще бъдат споменавани в туитър акаунт и ще получат специални хаштагове с девиза "Следвай моя пример" и "25х".



Първите наградени бойци станаха звездите Крис Сайборг, Холи Холм, Еди Алварес, Витор Белфорт, Даниел Кормие, Рафаел дос Анжос, Стипе Миочич, Роби Лоулър, Едсон Барбоса, Ти Джей Дилашоу, Конър Макгрегър, Доминик Круз, Фабрисио Вердум, Франки Едгар, Стивън Томпсън, Тайрон Уудли, Дъстин Порие и Джони Хендрикс.

Чистите от допинг UFC бойци ще получат специална похвала. Новата инициатива на организацията се прави съвместно с Американската антидопингова агенция. Идеята е при преминаване на поне 25 теста за забранени вещества, коректните състезатели да бъдат публично оповестявани.С това ръководството на UFC се надява да ограничи още повече използването на допинг.Имената ще бъдат споменавани в туитър акаунт и ще получат специални хаштагове с девиза "Следвай моя пример" и "25х".Първите наградени бойци станаха звездите Крис Сайборг, Холи Холм, Еди Алварес, Витор Белфорт, Даниел Кормие, Рафаел дос Анжос, Стипе Миочич, Роби Лоулър, Едсон Барбоса, Ти Джей Дилашоу, Конър Макгрегър, Доминик Круз, Фабрисио Вердум, Франки Едгар, Стивън Томпсън, Тайрон Уудли, Дъстин Порие и Джони Хендрикс.

