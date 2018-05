Други Брьондби спечели Купата на Дания (видео) 11 май 2018 | 02:32 - Обновена 0 0 0 0 0



Борещият се за оставането си в Суперлигата Силкеборг изненадващо поведе в 33-ата минута с гол на Давит Ширтладзе, но много бързо Бенедикт Рьокер изравни. До почивката се разписа и Камил Вилчек, а отново той оформи крайния резултат в 90-ата минута. - Vi ved, hvor meget folk brænder for denne her klub så at kunne give tilbage er stort og fantastisk, fortæller Rønnow #Brøndby pic.twitter.com/ezHBJXJvCs — Brøndby IF (@BrondbyIF) 10 май 2018 г. Купата е седма в историята на Брьондби и първа от 2008 година.



Тимът от Копенхаген е много близо до златен дубъл. Три кръга преди края на сезона “жълто-сините” имат аванс от 3 точки пред Мидтиланд на Божидар Краев. Този уикенд двата отбора се изправят един срещу друг в столицата.



Купа на Дания - финал:



БРЬОНДБИ - СИЛКЕБОРГ 3:1 (2:1)

0:1 Д. Ширтладзе (33)

1:1 Б. Рьокер (35)

2:1 К. Вилчек (41)

3:1 К. Вилчек (90)



