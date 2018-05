Тенис Край на властването на Халеп в Мадрид 10 май 2018 | 19:14 0 0 0 0 0



"Това беше един от най-добрите ми мачове през годината. Радвам се много, защото отстъпих в последните шест срещу с нея и вече губех вяра, че мога да я победя. Днес обаче сервисът ми беше страхотен и всичко се развиваше в моя полза", каза победителката след срещата.

Achievement Unlocked.



Karolina Pliskova plays a stunning match to extend her clay win-streak to 9 matches and earn her first tour win over Simona Halep, ending Halep’s 15 match streak in Madrid. Plays Kvitova or Kasatkina in the semifinals. #MMOPEN18 https://t.co/xjYTdLAcZR pic.twitter.com/FRYS8GDJNx — WTA Insider (@WTA_insider) May 10, 2018

Единствената друга победа за Плишкова срещу Халеп беше спечелена през 2016-а година в турнира "Фед къп". Именно с националния си отбор тя спечели десета титла в кариерата си през месец април. Нейната следваща съперничка в Мадрид пък ще бъде победителката от мача между Дария Касаткина и Петра Квитова, които играят последен мач от програмата за четвъртък.



