Чавес и Йейтс пресякоха заедно финала на Етна

For the first time in the history of the Giro, a British rider is in Maglia Rosa after an uphill finish. Congrats @SimonYatess | Per la prima volta nella storia del #Giro un britannico prende la Rosa dopo un arrivo in salita. Complimenti a @SimonYatess #Giro101 pic.twitter.com/WueJruZCWU — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2018

Дълго време италианецът Джулио Чиконе бе едноличен водач в етапа, но в десетина километра преди края бе атакуван от колумбиеца Чавес, който се откъсна от основната група и с лекота задмина изтощения си съперник, за да поведе. В последните пет километра Йейтс на свой ред атакува и застигна Чавес, като двамата използваха чудесна отборна тактика, за да се откъснат пред преследвачите си.

@SimonYatess takes his first Maglia Rosa: he is the fourth Briton to take the Maglia Rosa after @MarkCavendish, @SirWiggo and David Millar. #Giro101 pic.twitter.com/C4Yikv6vLJ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2018

В крайна сметка Чавес бе този, който стигна до етапната победа, но пък по-голямата радост бе за британеца, който след днешния етап облече розовата фланелка на лидер в подреждането.



В генералното класиране Йейтс води с 16 секунди пред холандеца Том Дюмулен и с 26 секунди пред Чавес.

#Giro101 A day can’t really get much better than 1-2 and then taking the PINK jersey @estecharu @SimonYatess pic.twitter.com/5vn1ysZlVp — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) May 10, 2018

Досегашният лидер в подреждането Роан Денис от Австралия се провали по изкачванията към финала и завърши чак на 21-вото място с пасив от 1 минута и 4 секунди от победителя Чавес. В генералното класиране Денис вече е шести на 53 секунди зад Йейтс.

Съотборниците в тима на "Мичълтън-Скот" Хоан Чавес и Саймън Филип Йейтс постигнаха впечатляваща победа в шестия етап на колоездачната обиколка на Италия. Двамата пресякоха с равно време от 4 часа, 16 минути и 11 секунди финала на 169-километровото трасе от Калтанисета до Етна, като оставиха на цели 26 секунди зад себе си французина Тибо Пино, който завърши трети.

