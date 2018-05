Алонсо изпитва съмнения дали ще остане във Ф1

Фернандо Алонсо изглежда има съмнения дали ще продължи да се състезава във Формула 1. Испанецът посочи, че календарът му е твърде натоварен, а посоката на развитие на спорта е "тъжна". Пилотът, чийто договор с Макларън изтича в края на годината, обяви, че ще вземе решение за бъдещето си по време на лятната почивка през август.

Тази година Алонсо комбинира състезанията във Формула 1 с участието си в Световните серии за издръжливост и дори спечели с Тойота своя дебют в Шестте часа на Спа. Двукратният световен шампион има амбицията да спечели "Тройния шлем" в моторните спортове преди да се пенсионира. За целта, той ще се опита да спечели 24-те часа на Льо Ман следващия месец.

"Взимам участие в два световни шампионата едновременно" каза Алонсо. "Доволен съм от напредъка на Макларън и от посоката, в която се движат нещата. Но от друга страна графикът ми е твърде натоварен, особено във Ф1".

Фернандо призна, че не му допада колко е предсказуем спортът днес. Според него, човек може лесно да предвиди какви ще бъдат резултатите от квалификацията, не зависимо дали става дума за Барселона, Монако или пък "Силвърстоун".

"Предвидимостта е нещо, за което трябва да се помисли при взимането на решения за бъдещето. Посоката, в която се развива този спорт, е донякъде тъжна".

В събота ще се навършат точно пет години от последната победа на испанеца, която беше постигната с Ферари през 2014. След това, откакто Алонсо се завърна в Макларън, три сезона подред трябваше да се бори за място в долната половина на стартовата решетка. Въпреки това, той смята, че е направил някои от най-добрите си състезания.

"Поддържам мотивацията си, защото съм състезателна натура. Обичам да се състезавам, обичам да печеля. През последните пет години направих много по-силни надпревари, отколкото преди това, макар и да не бяха победи. Например сега в Баку се получи състезание, което едва ли някога ще повторя, а пък завърших седми".

