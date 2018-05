Купа на България Издирват две деца от финала между Левски и Славия 10 май 2018 | 18:22 - Обновена 0 0 0 0 6



ДАЗД ще провери как са допуснати тези момчета в този вид на пистата по време на футболен мач и дали са придружавани от родители. В публичното пространство и в социалните мрежи се разпространи кадър с две момчета на видима възраст под 10 години, голи до кръста, които стоят на пистата на стадион "Васил Левски".



Надписите по телата им гласят "Levski hooligan", ACAB (абревиатура на All Cops Are Bastards - всички ченгета са гадняри), SW 1999 (Sofia West - на най-влиятелната фракция в агитката на Левски - "София Запад"). Върху гърдите на едното дете има и свастика. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще извърши проверка на случая с децата на футболната среща Левски - Славия за Купата на България, съобщава Novini.bg . Освен това ще бъдат сигнализирани и останалите институции – Български футболен съюз и полицията.ДАЗД ще провери как са допуснати тези момчета в този вид на пистата по време на футболен мач и дали са придружавани от родители. В публичното пространство и в социалните мрежи се разпространи кадър с две момчета на видима възраст под 10 години, голи до кръста, които стоят на пистата на стадион "Васил Левски".Надписите по телата им гласят "Levski hooligan", ACAB (абревиатура на All Cops Are Bastards - всички ченгета са гадняри), SW 1999 (Sofia West - на най-влиятелната фракция в агитката на Левски - "София Запад"). Върху гърдите на едното дете има и свастика. 0 0 0 0 6 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2181 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1