Англия Рууни се разбра със следващия си отбор, в неделя ще играе за последно за Евертън 10 май 2018 | 16:21 - Обновена 0 0 0 0 1



Уаза, който се завърна на "Гудисън" през миналото лято, ще изиграе последния си мач за "карамелите" в неделя, когато Евертън гостува на



Много любопитно ще бъде структурирана заплатата на 32-годишния играч, който ще получава по около 300 000 паунда на седмица. Според "Сън" цели три клуба ще финансират възнаграждението на Рууни - Ди Си Юнайтед, който няма право да плаща по повече от 3 милиона на сезон според действащите ограничения в МЛС, Евертън и



Сделката официално ще бъде обявена на 10 юли, когато отваря трансферният прозорец в САЩ. Wayne Rooney is the only player to score 200+ goals and provide 100+ assists in the Premier League.



208 goals

103 assists



A true Premier League legend. pic.twitter.com/jTiiQxmvQw — Squawka Football (@Squawka) May 10, 2018 Нападателят на Евертън Уейн Рууни е постигнал договорка с американския клуб Ди Си Юнайтед, където ще продължи кариерата си след края на този сезон. Агентът на играча Пол Стретфорд е уредил всички подробности по преминаването на своя клиент в клуба от МЛС след няколко визити в САЩ в последните седмици. Рууни ще подпише договор до края на 2020 година, а според медиите на Острова сделката ще бъде на стойност 12 милиона паунда.Уаза, който се завърна на "Гудисън" през миналото лято, ще изиграе последния си мач за "карамелите" в неделя, когато Евертън гостува на Уест Хам Много любопитно ще бъде структурирана заплатата на 32-годишния играч, който ще получава по около 300 000 паунда на седмица. Според "Сън" цели три клуба ще финансират възнаграждението на Рууни - Ди Си Юнайтед, който няма право да плаща по повече от 3 милиона на сезон според действащите ограничения в МЛС, Евертън и Манчестър Юнайтед . Твърди се, че и през този сезон "червените дяволи" са покривали голяма част от внушителното възнаграждение на бившия английски национал.Сделката официално ще бъде обявена на 10 юли, когато отваря трансферният прозорец в САЩ.

Още по темата

0 0 0 0 1 ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 7927 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1