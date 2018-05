Волейбол Тренто със сериозен трансферен удар 10 май 2018 | 15:27 - Обновена 0 0 0 0 0 Сръбският национал Сречко Лисинац замени Полша с Италия. 25-годишният център официално е част от гранда Диатек Трентино (Тренто), като новината за трансфера бе оповестена на сайта на тима от Северна Италия. Контрактът е за 2 години. Лисинац ще заеме мястото на бразилския блокировач Едер Карбонера, който се завръща в родината си.

Сърбинът спечели само преди дни шампионската титла в полската Plus Liga със СКРА Белхатов, където прекара 4 години. Сърбинът спечели само преди дни шампионската титла в полската Plus Liga със СКРА Белхатов, където прекара 4 години. Волейболистът има 135 мача с националния отбор на Сърбия, като по два пъти е награден за най-добър център на Европейското първенство и Световната лига. A post shared by trentino volley (@trentinovolley) on May 8, 2018 at 5:05am PDT

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 345

1