Определиха съдията за Лудогорец - Левски

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор
|
›› Анкета
›› Булевард
Натискат Фърдинанд да се жени
Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд е под огромен натиск от децата си. Те искат баща им да се сгоди и ожени за сегашната си половинка Кейт Райт. Това разкри самата актрива в телевизионно ...Виж още
|
Лудогорец
Съдийски назначения за мачовете от 34-и кръг в Първа лига:
ПЪРВА ШЕСТИЦА
11 Май 2018 г. Петък 20:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Вангел Борисов Вангелов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
12 Май 2018 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Левски АД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Петър Николов Джугански ДАС1: Драгомир Димитров Драганов ДАС2: Валентин Станчев Железов
СН: Ичко Лозев Лозев
12 Май 2018 г. Събота 20:30 ч.
ФК Верея - ПФК ЦСКАЦСофия
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Пламен Хинков Хинков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Йордан Веселинов Гулев
ПЛЕЙОФИ 1 - СРЕЩИ РЕВАНШ
11 Май 2018 г. Петък 17:30 ч.
Септември София - ПФК Черно море
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Борислав Николаев Колев ДАС1: Георги Николов Николов ДАС2: Николай Валентинов Малджански
СН: Валери Николов Цветков
13 Май 2018 г. Неделя 19:00 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Георги Кънчев Димитров ДАС2: Петър Кирилов Костадинов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
14 Май 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - Витоша
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов ДАС1: Никола Илиянов Атанасов ДАС2: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Петър Стоянов Петров
14 Май 2018 г. Понеделник 20:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - Етър
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Петър Григоров Григоров
СН: Евгени Георгиев Георгиев
|
›› Лудогорец
›› Live Scores
Няма мачове днес.
›› БГ Футбол
|
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 7
отговор
Този защо няма доживотна забрана за съдия бе? Няма да забравим как ни закопа срещу ЦСКА-Ловеч ! Не го искаме този съдия да ходи да си свири където иска и на когото иска,но да не свири наще мачове ! Рейтинг: 1 1
(Гост)
Фен съм на Лудогорец но той е най-добрия съдия в България! Важното е да даде измислена дузпа за нас! Дори и да паднем пак сме шампиони! Рейтинг: 1 0
(Гост) 6
отговор
Ако ага не легне, джудже преебе в последен кръг Рейтинг: 0 1
(Гост) 5
отговор
с този съдия имаме късмет и ... дузпи и т.н. а Бачо Киро ще ни легне, щото ние сме Левски и с него играем партийно срещу Микреспор Рейтинг: 0 3
(Гост) 4
отговор
този път бием в Раград и чорбата се оаква Рейтинг: 0 3
(Гост)
Умри бе п*дерас! Рейтинг: 1 2
(Гост) 3
отговор
Агата ще легне Рейтинг: 2 1
(Гост) 2
отговор
На платената проститУтка Кабакова пак ли и дадоха да свири дербита? БФС съдийството ни е като и футбола , курвенска история ;) Рейтинг: 3 1
(Гост) 1
отговор
Много важно. Рейтинг: 0 2