Лудогорец Ludogorec

ЦСКА-София 0:0 Лудогорец

последен:
05.05.2018

Лудогорец - Левски

следващ:
12.05.2018

създаване: 1945г.
стадион: "Лудогорец Арена"
президент: Александър Александров
треньор: Димитър Димитров
web: Лудогорец / bgclubs.eu

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Кой е фаворит да спечели шампионската титла на България за 2018 година?
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Натискат Фърдинанд да се жени

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд е под огромен натиск от децата си. Те искат баща им да се сгоди и ожени за сегашната си половинка Кейт Райт. Това разкри самата актрива в телевизионно ...

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Лудогорец

Определиха съдията за Лудогорец - Левски

10 май 2018 | 13:46
Определиха съдията за Лудогорец - Левски
Съдийски назначения за мачовете от 34-и кръг в Първа лига:

ПЪРВА ШЕСТИЦА

11 Май 2018 г. Петък 20:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Вангел Борисов Вангелов
СН: Костадин Георгиев Стоичков

12 Май 2018 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Левски АД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Петър Николов Джугански ДАС1: Драгомир Димитров Драганов ДАС2: Валентин Станчев Железов
СН: Ичко Лозев Лозев

12 Май 2018 г. Събота 20:30 ч.
ФК Верея - ПФК ЦСКАЦСофия
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Пламен Хинков Хинков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Йордан Веселинов Гулев

ПЛЕЙОФИ 1 - СРЕЩИ РЕВАНШ

11 Май 2018 г. Петък 17:30 ч.
Септември София - ПФК Черно море
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Борислав Николаев Колев ДАС1: Георги Николов Николов ДАС2: Николай Валентинов Малджански
СН: Валери Николов Цветков

13 Май 2018 г. Неделя 19:00 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Георги Кънчев Димитров ДАС2: Петър Кирилов Костадинов
СН: Костадин Ангелов Гергинов

14 Май 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - Витоша
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов ДАС1: Никола Илиянов Атанасов ДАС2: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Петър Стоянов Петров

14 Май 2018 г. Понеделник 20:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - Етър
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Петър Григоров Григоров
СН: Евгени Георгиев Георгиев
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Спортни новини		 Прочетена 610

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Лудогорец7
(Гост) 7
отговор
10 май 2018 | 14:32

Този защо няма доживотна забрана за съдия бе? Няма да забравим как ни закопа срещу ЦСКА-Ловеч ! Не го искаме този съдия да ходи да си свири където иска и на когото иска,но да не свири наще мачове ! Рейтинг: 1 1

barcelona
(Гост)
10 май 2018 | 14:34

Фен съм на Лудогорец но той е най-добрия съдия в България! Важното е да даде измислена дузпа за нас! Дори и да паднем пак сме шампиони! Рейтинг: 1 0

bavon chibuabua
(Гост) 6
отговор
10 май 2018 | 14:17

Ако ага не легне, джудже преебе в последен кръг Рейтинг: 0 1

Levski Dragalevci
(Гост) 5
отговор
10 май 2018 | 14:11

с този съдия имаме късмет и ... дузпи и т.н. а Бачо Киро ще ни легне, щото ние сме Левски и с него играем партийно срещу Микреспор Рейтинг: 0 3

Levski Dragalevci
(Гост) 4
отговор
10 май 2018 | 14:10

този път бием в Раград и чорбата се оаква Рейтинг: 0 3

barcelona
(Гост)
10 май 2018 | 14:13

Умри бе п*дерас! Рейтинг: 1 2

ки
(Гост) 3
отговор
10 май 2018 | 14:09

Агата ще легне Рейтинг: 2 1

Фен.
(Гост) 2
отговор
10 май 2018 | 14:00

На платената проститУтка Кабакова пак ли и дадоха да свири дербита? БФС съдийството ни е като и футбола , курвенска история ;) Рейтинг: 3 1

/
(Гост) 1
отговор
10 май 2018 | 13:54

Много важно. Рейтинг: 0 2 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        














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Лудогорец пропусна да разгроми ЦСКА-София, но ...
07 април 2018

Вчера Лудогорец спечели с 3:2 домакинството си на ЦСКА-София и направи голяма крачка към седма поредна титла на България.В този двубой разградчани категорично надиграха своя опонент и реално погледнато, предвид ...









							
							
						

						
						






Защитник на Лудогорец разкри по каква схема се ...
04 май 2018

Украинският бранител на Лудогорец Игор Пластун даде интервю в родината си, в което разкри интересни подробности от кухнята на клуба. Пред сайта КОМАНДЫ1 той обясни защо футболистите на разградчани ще са мотивирани дори ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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