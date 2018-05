Европейски футбол Джон О'Шей прекратява кариерата си в националния отбор на Ирландия 10 май 2018 | 13:04 0 0 0 0 0



О'Шей има 117 мача за Ирландия след дебюта си срещу Хърватия през 2001 година.



"Реших да сложа край на кариерата си в националния отбор. Сега е най-точното време да благодаря на всички и да оставя другите да водят тима напред. За мен беше невероятна чест да нося екипа на националния отбор", каза защитникът. An open letter to Ireland supporters from John O'Shea. https://t.co/3JxHQSJJz5 #ThanksJosh #COYBIG pic.twitter.com/8U04e6Yjuw — FAIreland (@FAIreland) May 9, 2018 The moment he sent a country wild! Thank you, John O'Shea #COYBIG #ThanksJosh pic.twitter.com/NmoiU41l9d — FAIreland (@FAIreland) May 9, 2018 Защитникът на Съндърланд Джон О'Шей обяви, че прекратява кариерата си в националния отбор на Ирландия. 37-годишният бранител ще изиграе последния си мач с екипа на тима на 2 юни в Дъблин в контролата срещу САЩ.О'Шей има 117 мача за Ирландия след дебюта си срещу Хърватия през 2001 година."Реших да сложа край на кариерата си в националния отбор. Сега е най-точното време да благодаря на всички и да оставя другите да водят тима напред. За мен беше невероятна чест да нося екипа на националния отбор", каза защитникът.

