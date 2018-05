Волейбол Геният Стелиан Мокулеску изведе Берлин РВ до титлата в Германия (ВИДЕО + СНИМКИ) 10 май 2018 | 13:06 - Обновена 0 0 0 0 0



Късно снощи Берлин РВ победи като гост Фридрихсхафен с 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) във финал №5 и така затвори серията с 3-2 победи и грабна шампионската титла.



Шампионският трофей е 20 за Стелиан Мокулеску в Германия, който е печелил титлата още с отборите на Мюнхен 1860 и Фридрихсхафен - 1975, 1978, 1980, 1991, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2018.

A post shared by BR Volleys (@brvolleys) on May 10, 2018 at 1:18am PDT

За Берлин РВ тове е трета поредна титла на Германия, след като столичани триумфираха и през 2006 и 2017 година, а освен това берлинчани имат 6 титли на Германия за последните 7 години.



Австралиецът Адам Уайт заби 19 точки, а неговият сънародник Пол Керъл добави още 13 точки. Сърбинът Александър Околич се отличи със 70% ефективност в атака.

Glückwunsch an unsere Freunde der @BRVolleys zur Titelverteidigung, Respekt an den @vfbvolleyball für diese Saison und Danke an beide Teams für diese Werbung für den Volleyballsport. @VOLLEYBALL_BL #Volleyball #Meister2018 pic.twitter.com/BgkraQVvRw — Powervolleys Düren (@Powervolleys) May 9, 2018

За Фридрихсхафен, за който играе и националът Мартин Атанасов, Давид Зосенхаймер и Даниел Малеша се отличиха с по 11 точки.



Любопитна подробност е, че волейболистите на Фридрихсхафен, които са водени от белгийския специалист Витал Хейнен имаха серия от 37 поредни победи във всички турнири, а в редовния сезон и плейофите на Германия не познаваха поражението и имаха актив от 24-0.



Финал №5 на Германия:

ФРИДРИХСХАФЕН – БЕРЛИН РЕСАЙКЛИНГ ВОЛЕЙС 0:3 (20:25, 17:25, 22:25)

Забележка: Берлин РВ спечели финалната серия с 3-2 побиди (1:3, 2:3, 3:1, 3:2, 0:3).

