Макенроу: Доналд Тръмп ми предложи 1 млн. да играя срещу Серина!

“Получих плик от Доналд Тръмп, който тогава беше просто промоутър и никой никога не си е представял, че ще стане президент на САЩ. Това е може би най-лудият случай в историята на Щатите. В плика пишеше, че ми предлага 1 млн. за мач със Серина или Винъс.

John McEnroe vs. Serena Williams…who would dominate the court?!? On TMZ Sports TONIGHT on @FS1 at 9:30p PT #TMZ #TMZSports pic.twitter.com/Cp0acsdIGR — TMZ (@TMZ) May 10, 2018

Никога в живота си не съм си казвал, че искам да изляза срещу жена, затова отказах. Сега не съм толкова уверен, колкото тогава, че ще победя, защото съм по-възрастен и по-сив. Но тогава нямах съмнения, защото съм бил световен номер 1, не бях изобщо лош играч. Децата ми обаче не вярваха, че мога да победя Серина, дори те не бяха на моя страна!



