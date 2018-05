Тенис Шарапова e на 1/4-финал в Мадрид, Мугуруса отпадна 10 май 2018 | 09:48 - Обновена 0 0 0 0 1



Шарапова отстъпваше с 1:3 в първия сет, но след това спечели пет поредни гейма, а във втората част направи пробив за 4:3, които се оказа достатъчен, за да приключи мача.



Рускинята завърши мача с 30 печеливши удара и 20 непредизвикани грешки.



Sharapova d. Mladenovic 6-3, 6-4 to reach the QFs in Madrid, one of her best results since her comeback last year pic.twitter.com/sAZNz7xgAY — José Morgado (@josemorgado) May 9, 2018

Шарапова ще играе на четвъртфиналите срещу Кики Бертенс (Холандия), която елиминира втората поставена Каролин Вожняцки (Дания) с 6:2, 6:2.



Поставената под номер 3 в схемата Гарбине Мугуруса (Испания) отпадна в третия кръг след загуба от Даря Касаткина (Русия) с 2:6, 6:4, 3:6 за 2:28 часа.



Рускинята спечели 64 процента от точките си от първи сервис и направи шест пробива в мача. Испанката игра много слабо и завърши с цели 64 непредизвикани грешки.



Следващата съперничка на Касаткина е двукратната шампионка Петра Квитова (Чехия). Шампионката от 2014 година Мария Шарапова (Русия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на червени кортове в испанската столица Мадрид с награден фонд 6.69 милиона евро. Рускинята победи Кристина Младенович (Франция) с 6:3, 6:4 за 1:32 часа.Шарапова отстъпваше с 1:3 в първия сет, но след това спечели пет поредни гейма, а във втората част направи пробив за 4:3, които се оказа достатъчен, за да приключи мача.Рускинята завърши мача с 30 печеливши удара и 20 непредизвикани грешки.Шарапова ще играе на четвъртфиналите срещу Кики Бертенс (Холандия), която елиминира втората поставена Каролин Вожняцки (Дания) с 6:2, 6:2.Поставената под номер 3 в схемата Гарбине Мугуруса (Испания) отпадна в третия кръг след загуба от Даря Касаткина (Русия) с 2:6, 6:4, 3:6 за 2:28 часа.Рускинята спечели 64 процента от точките си от първи сервис и направи шест пробива в мача. Испанката игра много слабо и завърши с цели 64 непредизвикани грешки.Следващата съперничка на Касаткина е двукратната шампионка Петра Квитова (Чехия). 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 417 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1