Англия Сър Алекс Фъргюсън напуска интензивното 09 май 2018 | 21:52 - Обновена 0 0 0 0 1



Той ще напусне интензивното отделение и ще продължи възстановяването си в лечебното заведение Salford Royal Hospital, информираха от клуба.



Семейството на 76-годишния Фъргюсън е трогнато от подкрепата и изразите на съчувствие от цял свят, но държи на неприкосновеността на личното пространство, тъй като това може да се окаже много важно в процеса на възстановяване. Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7 — Manchester United (@ManUtd) May 9, 2018 Легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън вече няма нужда от интензивни грижи в болницата след претърпяната спешна мозъчна операция в края на миналата седмица.Той ще напусне интензивното отделение и ще продължи възстановяването си в лечебното заведение Salford Royal Hospital, информираха от клуба.Семейството на 76-годишния Фъргюсън е трогнато от подкрепата и изразите на съчувствие от цял свят, но държи на неприкосновеността на личното пространство, тъй като това може да се окаже много важно в процеса на възстановяване.

