Алвеш се контузи, но вярва, че ще го вземат на СП

Селекционерът на Бразилия Тите ще обяви имената на 23-а играчи за Мондиала в Русия в понеделник.

x 6 La Liga

x 6 Supercopa

x 5 Copa del Rey

x 4 UEFA SuperCup

x 3 Club World Cup

x 3 UCL

x 2 UEFA Cup

x 2 ConfedCup

Coppa

Serie A

Copa America

Trophee des Champions

Coupe de la Ligue

Ligue 1



Happy Birthday to the most decorated footballer ever! pic.twitter.com/OcqLHxhHUx — talkSPORT (@talkSPORT) May 6, 2018

Бразилия ще играе контрола срещу Хърватия на 3 юни и с Австрия седем дни по-късно. На световните футболни финали петкратните шампиони от Бразилия са в група с Швейцария, Сърбия и Коста Рика. Бразилският защитник на Пари Сен Жермен Даниел Алвеш се нуждае от поне три седмици интензивно лечение заради контузията на коляното, която получи в края на финала за Купата на Франция срещу третодивизионния Льо Ербие в понеделник. 35-годишният футболист обаче е оптимист, че ще се възстанови навреме за Мондиал 2018 в Русия, който започва на 14 юни. За момента не се налага Дани Алвеш да се подлага на операция.Селекционерът на Бразилия Тите ще обяви имената на 23-а играчи за Мондиала в Русия в понеделник.Бразилия ще играе контрола срещу Хърватия на 3 юни и с Австрия седем дни по-късно. На световните футболни финали петкратните шампиони от Бразилия са в група с Швейцария, Сърбия и Коста Рика.

