Италианец спечели петия етап на Джирото

Италианецът измина 153-километровото трасе, преминаващо по югозападния бряг на о-в Сицилия от Агридженто до Санта Нинфа, за 4:06:33 часа, след като в последните 200 метра изпревари Джовани Висконти. За Баталин това бе трета етапна победа в "Джирото" след тези през 2013 и 2014 година.

@enricobattaglin: "Allo scollinamento non ero messo benissimo, sono stato fortunato a ritrovare @FabioAru1 che mi ha fatto da apripista e @giovisco che ha fatto la volata. L'obiettivo qui al Giro era vincere una tappa, e da ora in poi potrò divertirmi". #Giro101 pic.twitter.com/cL8CfAwCau — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2018

Всички колоездачи, завършили днешния етап, приключиха с времето на основната група, така че в генералното класиране не настъпиха никакви промени. Втори на финала в Санта Нинфа пристигна италианецът Висконти, а трети остана португалецът Жозе Гонсалвеш.

27th Maglia Rosa for Australia at #Giro | 27esima Maglia Rosa per l'Australia al Giro.#Giro101 pic.twitter.com/574ieEO4Tc — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2018

В генералното класиране лидер продължава да бъде австралиецът Роан Денис, следва на 1 секунда изоставане от холандеца Том Дюмулен и на 17 от британеца Саймън Филип Йейтс. Стартът на днешния етап бе забавен с 15 минути, след като се оказа, че моторист е пострадал сериозно при пътен инцидент по маршрута.

