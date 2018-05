Други спортове Лошото време е провалило спасителната операция на Боян Петров 09 май 2018 | 19:13 - Обновена 0 0 0 0 9 Дневник" Деян Петков от екипа на алпиниста в София.



Вчера спасителната акция достигна Лагер 1 на 6400 м и не откри там Петров. Планът за днес беше да се върви и към Лагер 2, ако условията позволяват. Силният вятър обаче е върнал участниците в акцията отново в базовия лагер. Спасителният екип от шестима души - шерпи и спасители, който и тази сутрин тръгна да търси алпиниста Боян Петров, се е върнал, без да достигне дори Лагер 1 заради лошото време. Това съобщи пред "" Деян Петков от екипа на алпиниста в София.Вчера спасителната акция достигна Лагер 1 на 6400 м и не откри там Петров. Планът за днес беше да се върви и към Лагер 2, ако условията позволяват. Силният вятър обаче е върнал участниците в акцията отново в базовия лагер. Планът за утре е "възможно най-много хора" да тръгнат отново нагоре в издирване на Боян Петров, с когото няма връзка от 3 май. Деян Петков разказа, че всички в базовия лагер са обявили, че искат да участват в акцията - както шерпи, така и алпинисти. Освен това прогнозата за утре сутрин е за хубаво време. Boyan Petrov missing on Shishapangma 8,013 m during ascent in solo attempt.

He went missing from 3 May near Camp 3.

Resque operation not started due to bad weather#BoyanPetrov #Shishapangma pic.twitter.com/QiUytriO5u — 4sport.ua (@4sportua) May 7, 2018 Петков съобщи и че има поне 2 хеликоптера на Непал, които при добро време и разрешение от страна на Китай са готови да излетят на спасителна мисия. Използването на машина от Непал се налага, тъй като тибетската алпийска асоциация не разполага с техника, която да може да изпълнява мисии на височина над 5000 м. Катманду има вертолети, които могат да се издигнат на по-голяма височина, но е нужно разрешението на Китай, за да могат да навлязат на територията на Тибет. "Дневник" Снимка: Емона Цончева, Sportal.bg

