Тенис Надал разнищи Монфис на старта в Мадрид 09 май 2018 | 18:52

20 straight wins and 48 straight sets.@RafaelNadal keeps it going past Monfils 6-3 6-1.#MMOPEN pic.twitter.com/RKmdyYPLZi — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2018

Надал е първи поставен в схемата и в следващата фаза ще срещне Фелисиано Лопес (който участва за 17-и път в турнира и няма нито един пропуснат сеозн) или Диего Шварцман, който е 13-и поставен, но през настоящата кампания на червено има само две победи в четирите турнира, в които е участвал.

Acknowledging Greatness.#MMOPEN pic.twitter.com/gqrul0iG77 — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2018

Монфис се понрави по традиция на феновете с нестандартните си отигравания и дори няколко пъти успя да преодолее Надал с елегантни къси топки от форхенд страната си, но реално не му се противопостави. Той остава с 2 победи във вече 16 мача с Матадора, като за поражението основна роля изигра слабият му ретур - 13% на първи и 40% на втори сервис.

When you're walking on the water #Nadal #Madrid (GIF @doublefault28) pic.twitter.com/IaxWu7MV6u — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 9, 2018

Victory done!@RafaelNadal #MMOPEN pic.twitter.com/QbeSjzGtSj — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2018

