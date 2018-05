Тенис Вожняцки приключи в Мадрид, Плишкова ще отмъщава за сестра си 09 май 2018 | 18:04 0 0 0 0 0



Шестата поставена Каролина Плишкова (Чехия) елиминира номер 9 Слоун Стивънс (САЩ) с 6:2, 6:3 за 64 минути и в спор за място на полуфиналите ще играе срещу водачката в схемата и защитаващата титлата си от последните два сезона Симона Халеп.



По-рано днес румънката отстрани сестрата на Каролина - Кристина Плишкова. Чехкинята ще се опита да защити семейната чест. Каролина е в отлична серия на клей. Тя има осем поредни победи, след като започна сезона на червени кортове с титла в Щутгарт. Срещу Халеп обаче има само една победа от седем мача.



On to the next round! #MMOPEN18 pic.twitter.com/HGu7DoyHHe — Karolina Pliskova (@KaPliskova) May 7, 2018

Втората в схемата Каролин Вожняцки отпадна в третия кръг на турнира на червени кортове в испанската столица Мадрид с награден фонд 6.69 милиона евро. Датчанката, шампионка от Откритото първенство на Австралия през януари, загуби от Кики Бертенс (Холандия) с 2:6, 2:6 за час игра. На четвъртфиналите Бертенс ще играе срещу победителката от двубоя между Мария Шарапова (Русия) и Кристина Младенович (Франция).

