Шансът Боян Петров да е жив е 50%, смята непалец, който ще го търси

Bulgarian climber Boyan Petrov is still missing on the 8000-meter peak #Shishapangma. pic.twitter.com/EVdboWBQdX — Xinhua Sports (@XHSports) May 9, 2018

„Боян Петров се е изкачвал с моята компания. Тази година обаче реши да я смени. Първоначално планираше да изкачи Чо Ою, но след това го промени с Шиша Пангма. На Шиша Пангма моята компания няма хора в момента. Познавам много добре върха. Катерил съм го както от южната, така и от северната страна. Всъщност трудната част е от лагер 3 до върха. След третия лагер има леден участък. Смятам, че може да е паднал в този район“, обяснява Мингма.



Той уточни, че утре ще лети с хеликоптер от Катманду до Тибет. Познавам мястото много добре, така че мога да помогна и утре отлитаме, допълни Мингма. По думите му Боян Петров му е като брат.

Boyan Petrov missing update #Shishapangma #Spring2018 https://t.co/z2dASb6QdB

[PC - Boyan Petrov] pic.twitter.com/JZZ1faQKNq — Dream Wanderlust (@DreamWanderlust) May 9, 2018

"Той е един от най-добрите катерачи и истински джентълмен. Не само в България, но и в света. Така че ние също сме разстроени. Той е известен сред нас и е много мил човек", разказа непалецът.



