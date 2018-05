Италия Интер, Лацио, Шахтьор и Евертън се насочиха към шампиона на Португалия 09 май 2018 | 17:28 - Обновена 0 0 0 0 0 Лацио и



Тези дни 43-годишният специалист спечели първия си трофей в треньорската кариера, след като изведе Порто до триумф в шампионата на Португалия още в дебютния си сезон начело на "драконите".

Enormous credit to Sérgio Conceição for making Porto (well-deserved) champions!



He inherited a squad that stood chanceless in last season's title fight, a squad that lost 3 key players last summer, including its topscorer, and who due to Financial Fair Play couldn't sign anyone. pic.twitter.com/DL29kMRfhU — Jan Hagen (@PortuBall) May 5, 2018

Консейсао е юноша на Порто, но после игра в два от тези клубове, които сега го искат - Интер и Лацио. Старши треньорът на Порто Серджо Консейсао има предложения от Интер Шахтьор (Донецк) , твърди A Bola. Всеки един от тези клубове му предлага значително увеличение на заплатата. Евертън също следи ситуацията, твърди Times.Тези дни 43-годишният специалист спечели първия си трофей в треньорската кариера, след като изведе Порто до триумф в шампионата на Португалия още в дебютния си сезон начело на “драконите”.Консейсао е юноша на Порто, но после игра в два от тези клубове, които сега го искат - Интер и Лацио.

