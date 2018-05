Тенис Джокович отново се провали 09 май 2018 | 17:17 - Обновена 0 0 0 1 0

Real life emoji.@kyle8edmund #MMOPEN pic.twitter.com/jdiw7btqky — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2018

За британеца, който елиминира Григор Димитров на четвъртфиналите в Australian Open, това е една от най-забележителните победи в кариерата. Световният номер 22 ще се изправи срещу Давид Гофен в трети кръг, като за първи път стига такава фаза на "Мастърс".



Едмънд бе много дисциплиниран от ретур при 2:2 и 5:3 в първия сет, което му позволи да спечели частта след 32 изиграни минути. Джокович бе близо до най-доброто си ниво във втория сет, като направи само три непредизвикани грешки в него, пробивайки в първия и седмия гейм. Също така сърбинът спечели 87% от точките на свой първи сервис, но не можа да поддържа тези стандарти и в следващата част.

First career win over Djokovic!@kyle8edmund near flawless in a 6-3 2-6 6-3 victory. Moves into a Masters 1000 third round for the first time.#MMOPEN pic.twitter.com/XTjNOYDHU7 — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2018

Джокович пропусна три брейк-бола в петия гейм, а после допусна пробив при първата възможност за съперника му, пращайки в аут форхенд по правата. Едмънд затвори мача убедително на нула и постигна 14-ата си победа през 2018 година. Джокович пък продължава да бъде неубедителен и има 6 успеха и 6 поражения в мачовете си този сезон, въпреки че елиминира в първи кръг в Мадрид Кей Нишикори.



