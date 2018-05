Тенис Гофен започна успешно в Мадрид 09 май 2018 | 15:56 0 0 0 0 0 Давид Гофен откри успешно участието си на турнира в Мадрид, надделявайки над Робин Хаасе в два сета. Белгиецът победи опонента си със 7-5 6-3 и се класира за осминафиналитев Мадрид, където ще срещне Новак Джокович или Кайл Едмънд. Първият сет бе изключително оспорван, като двамата си разменяха инициативата. Гофен проби първия за 3-1, но съперникът му отвърна с рибрейк и дори имаше шанс да обърне при 3-3, но изпусна аванс от 40-0 на чужд сервис. Последва нова размяна на пробиви, но в последния момент осмият поставен отново спечели гейм от посрещане и надделя със 7-5, като в края на сета започна да намира играта си. Solid day at the office @David__Goffin moving on in Madrid 7-5 6-3 over Haase.#MMOPEN pic.twitter.com/zo74mF4KlO — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2018 Световният номер 10 бе по-добър във втората част и успяваше да окаже натиск в почти всяки подаване на противника си, докато в същото време взимаше своите безпроблемно. Един брейк бе достатъчен за крайната победа – 7-5 6-3. Филип Колшрайбер спаси мачбол и отстрани Роберто Баутиста Агут с 6-3 4-6 7-5 и ще играе с Кевин Андерсън в трети кръг. TennisKafe.com

