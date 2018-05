Тенис 15-а поредна победа за Халеп в Мадрид 09 май 2018 | 15:30 0 0 0 0 0

.@Simona_Halep is first into the #MMOPEN quarterfinals!



Downs Kristyna Pliskova 6-1, 6-4! pic.twitter.com/YjTtnMfwCn — WTA (@WTA) May 9, 2018

26-годишната румънка направи три пробива в двубоя, нито един път не загуби подаването си и записа 15-а поредна победа в испанската столица. Тя завърши мача с 20 печеливши удара и 13 непредизвикани грешки.



