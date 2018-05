НБА Крис Пол смая с невиждано представяне 09 май 2018 | 12:10 - Обновена 0 0 0 0 3

According to @EliasSports, Chris Paul is the 1st player to have 40 points, 10 assists, and 0 turnovers in a playoff game since turnovers became an official stat in 1977-78 pic.twitter.com/AGTUiK9z01 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 9, 2018

Така гардът на Хюстън се превърна в първият играч в историята, който завършва с поне 40 точки и 10 асистенции в плейофен мач и не греши нито веднъж. Грешките са въведени като статистически компонент в НБА през сезон 1977/1978.



Освен това със снощните си 41/10 Пол се нареди до Майкъл Джордан. Досега единствено №23 на Чикаго бе вкарвал 40 точки и подавал 10 асистенции в мач, с който узаконява класирането на отбора си напред в плейофите - Ем Джей прави това през 1989 година, но тогава добавя и 6 грешки към статистиката си.

According to @EliasSports, Chris Paul's performance tonight is just the 2nd 40-10 game in a series-clincher in NBA playoff history.



The only other guy to do it had a pretty decent career pic.twitter.com/9gTCpLzHat — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 9, 2018

