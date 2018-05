Лека атлетика 943 484 км бяха избягани по време на петия Wings for Life World Run 09 май 2018 | 12:04 - Обновена 0 0 0 0 0 Повече от 100 000 участници на повече от 200 локации в 66 страни бягаха на 6 май в петия пореден Wings for Life World Run. Глобално бяха покрити 934 484 км, а цялото събитие, до финиширането и на последния участник, приключи за пет часа и половина. Вече са ясни имената както на глобалните победители, така и на най-добре представилите се в България.



Най-много километри, преди да бъде настигнат от виртуалния финал по време на организираните бягания у нас, избяга Спас Георгиев във Варна. Той заема първото място с 33.40 км. Ултрабегачът Андрей Гридин, пък сподели в социалните мрежи своя резултат от Wings for Life World Run - 42.11 км, като отбеляза, че това е била последната му голяма тренировка преди предизвикателството Е4.



В Борисовата градина в София Вихрен Иванов - Виро избяга за каузата гръбначните увреждания да станат напълно лечими 22.64 км. В Пловдив, където бягането се провеждаше нагоре по Младежкия хълм, най-дълго бяга Стилияна Петрова - 14.17 км. В Бургас най-добре представилият се участник е Неделчо Андреев (10.2 км), а във Велико Търново това е Десислава Христова.



В световен мащаб бяха отличени двама глобални победители. Това са шведът Арън Андерсън, който бяга във Флорида, САЩ и португалката Вера Нунес, която бяга в Мюнхен, Германия. Андерсън не просто измина 89.85 км, преди да бъде настигнат от преследващата го кола, но и го направи, движейки се в инвалидна количка. Нунес, пък направи най-силното бягане при жените като записа резултат от 53.78 км и влезе в оспорвана “битка” с Николина Шустич в Хърватия, която в крайна сметка беше настигната само 50 м по-рано.



Общо 3 000 000 евро бяха дарени за каузата гръбначните увреждания да станат напълно лечими по време на кампанията за петия Wings for Life World Run. Всички тези средства, както и останалите събрани през години, биват използвани за финансиране на обещаващи медицински изследвания и клинични проучвания. Целта е да бъде открит лек срещу травмите на гръбначния стълб, а лекарите вече са категорични, че това ще бъде възможно.



Вече е ясна и датата на следващия Wings for Life World Run. През 2019 ще бягаме за тези, които не могат на 5 МАЙ, неделя.







