Бойни спортове Дос Сантос скочи на Американската антидопингова агенция 09 май 2018 | 11:03 0 0 0 0 0 Junior dos Santos on USADA: ‘You’re guilty until you’re proven innocent’ (@marc_raimondi) https://t.co/HeSxPCQVld pic.twitter.com/VqI7fNu62e — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 7, 2018 Двамата ще се бият на 14 юли.



"Те спряха моята кариера, за да направят изследвания на предишен допинг тест - обясни бившият шампион на UFC в тежка категория. - Това противоречи на правилника. Нарушение за презумцията на невинността. В Американската антидопингова агенция всичко е наобратно. Знам, че не съм направил нищо забранено. През цялата ми кариера спазвам правилата, но 2017-а се превърна в кошмар. Станах шампион, спазвайки правилата и моята цел е отново да стана." Бразилската ММА машина в тежка категория Жуниор дос Сантос скочи на Американската антидопингова агенция. Следващият съперник на Багата беше наказан за употреба на допинг, но ще се завърне в октагона именно срещу българина.Двамата ще се бият на 14 юли."Те спряха моята кариера, за да направят изследвания на предишен допинг тест - обясни бившият шампион на UFC в тежка категория. - Това противоречи на правилника. Нарушение за презумцията на невинността. В Американската антидопингова агенция всичко е наобратно. Знам, че не съм направил нищо забранено. През цялата ми кариера спазвам правилата, но 2017-а се превърна в кошмар. Станах шампион, спазвайки правилата и моята цел е отново да стана."

