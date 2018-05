Бойни спортове Дейна Уайт рекламира Багата във впечатляващо видео 09 май 2018 | 11:02 - Обновена 0 0 0 0 2 Junior Dos Santos (@junior_cigano) vs. Blagoy Ivanov to headline #UFCBoise, Idaho (July 14th) via @bokamotoESPN #UFC #MMA pic.twitter.com/vSiBHlu6dy — Farah Hannoun (@Farah_Hannoun) May 1, 2018 Босът доста сериозно представи българина в свое видео.



"Благой е боец, който тежи 120 кг - започна презентацията Дейна Уайт. - Има 16 победи и 1 загуба. Много е комплексен. Има шест успеха с нокаут и шест със събмишън. През 2008-а Благой дойде от нищото и победи Фьодор Емеляненко, с което стана световен шампион по самбо. През 2012-а беше намушкан в сърцето, но оттогава спечели девет срещи. Благой има черен колан по джудо, световен шампион по самбо, пет пъти е печелил мачове за титла в Световните бойни серии. Има тежки ръце, нокаутираща мощ, а сега е в UFC и ще има шанса да се бие с Жуниор дос Сантос. Ще бъде невероятен основен двубой в Бойси, Айдахо на 14 юли." Шефът на най-популярната ММА верига на планетата UFC - Дейна Уайт е развълнуван от дебюта на Благой Иванов - Багата в организацията.Босът доста сериозно представи българина в свое видео."Благой е боец, който тежи 120 кг - започна презентацията Дейна Уайт. - Има 16 победи и 1 загуба. Много е комплексен. Има шест успеха с нокаут и шест със събмишън. През 2008-а Благой дойде от нищото и победи Фьодор Емеляненко, с което стана световен шампион по самбо. През 2012-а беше намушкан в сърцето, но оттогава спечели девет срещи. Благой има черен колан по джудо, световен шампион по самбо, пет пъти е печелил мачове за титла в Световните бойни серии. Има тежки ръце, нокаутираща мощ, а сега е в UFC и ще има шанса да се бие с Жуниор дос Сантос. Ще бъде невероятен основен двубой в Бойси, Айдахо на 14 юли."

