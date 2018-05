НБА CP3 изстреля Рокетс към финал на Запад 09 май 2018 | 10:48 0 0 0 0 1

Good series, @utahjazz! pic.twitter.com/A5ehv2emvc — Houston Rockets (@HoustonRockets) May 9, 2018

Деветкратният участник в Мача на звездите Крис Пол реализира рекордните за кариерата си в плейофен мач 41 точки, включително и осем тройки и така за първи път откакто е професионалист ще играе финал на конференцията. Пи Джей Тъкър се отличи с 19 точки за победителите, а съотборникът му Джеймс Хардън добави още 18 точки.

CP3 was determined to get to his first conference finals. #NBAPlayoffs | #Rockets pic.twitter.com/6jAjRsnkow — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 9, 2018

Новобранецът Донован Мичъл вкара 24 точки за Джаз, като 22 от тях дойдоха в рамките на третата четвърт. Резервата Алек Бъркс завърши с 22 точки за гостите от Юта Джаз. Руди Гоберт се отличи с 12 точки, 9 борби и 5 блокирани изстрела.



