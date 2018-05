НБА Уориърс отстраниха Пеликанс и се наредиха до Булс 09 май 2018 | 10:36 0 0 0 0 15

For the fourth consecutive season, the @warriors are Western Conference Finals bound!#NBAPlayoffs#DubNation pic.twitter.com/B7ftHTYOVF — NBA (@NBA) May 9, 2018

Warriors ball movement = Mesmerizing pic.twitter.com/FWZkNQaF9R — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 9, 2018

Антъни Дейвис се отличи с 34 точки и 19 борби за Пеликанс. Домакините водеха със само седем точки две минути преди края на двубоя, но силната им игра в защита не позволи на Ню Орлиънс да се доближи повече в резултата до своя съперник. Стеф Къри реализира 28 точки за победата на Голдън Стейт със 113:104 у дома срещу Ню Орлиънс във втория кръг на плейофите от Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. Шампионите спечелиха серията с 4-1 успеха.Кевин Дюрант се отличи с 24 точки за Уориърс, докато неговият съотборник Клей Томпсън наниза 23 точки. Голдън Стейт записа 15-та поредна домакинска победа в директните елиминации в НБА и изравни рекорда на Чикаго Булс, постигнат между 27 април 1990 и 21 май 1991 година.Антъни Дейвис се отличи с 34 точки и 19 борби за Пеликанс. Домакините водеха със само седем точки две минути преди края на двубоя, но силната им игра в защита не позволи на Ню Орлиънс да се доближи повече в резултата до своя съперник.

