Бейзбол Официално: МЛБ пристига в Европа със "Серия Лондон 2019" 09 май 2018 | 10:20 0 0 0 0 0



Историческите врагове ще се изправят един срещу друг в серия от два мача на Олимпийския стадион от игрите в Лондон '12 на 29-30 юни 2019 г. Формален домакин и на двете срещи ще бъде Бостън, а капацитетът на стадиона ще бъде за 55 000 фенове. На срещата с медиите вчера присъстваха и собствениците на двата легендарни бейзболни клуба – Джон Хенри на "червените чорапи" и Хал Стайнбренър на "янките".



"МЛБ е развълнувана, че може да представи това историческо съперничество пред емоционалната публика в Лондон – обяви комисионерът Манфред. – Стадионът и инфраструктурата на този велик град предоставят всички възможности да организираме едно първокласно събитие. Надяваме се, че тази серия ще постави началото на едно дългосрочно сътрудничество с Лондон, което ще продължи разрастването на бейзбола в Европа."



МЛБ е последната от четирите водещи професионални спортни лиги на САЩ и Канада, която ще организира свои мачове в Европа и конкретно в Лондон. НФЛ провежда срещи в британската столица още от 2007 г., като досега са изиграни 18 мача на "Уембли" и три на "Туикънъм". Лондон е домакинствал и мачове от редовните сезони на НБА и НХЛ.



Европа е четвъртият континент след Северна Америка, Азия и Австралия, на който стъпва МЛБ, а Великобритания е седмата различна държава. Освен в САЩ и Канада досега официални бейзболни мачове от Мейджър лийг са играни в Мексико (1996, 1999, 2018), Япония (2000, 2004, 2008, 2012), Пуерто Рико (2001, 2003, 2004, 2010, 2018) и Австралия (2014).



