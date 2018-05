Европейски футбол Руи Патрисио може да смени Спортинг с Наполи 08 май 2018 | 17:46 - Обновена 0 0 0 0 0



Неаполитанците остават без титулярния си вратар Пепе Рейна, който след края на сезона отива в “Napoli have reached an agreement with Portuguese keeper Rui Patricio” pic.twitter.com/kDgODOwiPB — Gonzalo (Diego Costa Fan Account) (@Gonzo3222) May 8, 2018 Вратарят на португалския национален отбор Руи Патриисо може да смени Спортинг (Лисабон) с италианския Наполи още преди Световното първенство в Русия, съобщава вестник "А Бола". Неаполитанците са се насочили към него след доста сериозна преценка на качествата на достатъчен брой вратари.Неаполитанците остават без титулярния си вратар Пепе Рейна, който след края на сезона отива в Милан като свободен агент. Наполи ще приготвят 20 милиона общо в пакет за Патрисио. 4 милиона евро ще бъдат дадени за годишна заплата, а 16 е трансферната сума. В момента 30-годишният страж има контракт с лисабонските лъвове до 2022-а година, а заплатата му е 2 милиона. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 236

1