Нов удар по защитата на Ливърпул преди финала в Шампионската лига

Гомес обаче ще бъде напълно възстановен за началото на подготовката за новия сезон през юли. "Мога да потвърдя, че сезона за мен за клуба и страната приключил след успешната операция на глезена. Бяха много трудни няколко седмици. Опитах се да бъда на разположение, за да помогна на отбора", написа Гомес в профила си в "Инстаграм". BREAKING: Sky sources: @LFC defender Joe Gomez has been ruled out of @ChampionsLeague final after ankle surgery. #SSN pic.twitter.com/dmoox9NJKB — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 8, 2018 Защитникът на Ливърпул Джо Гомес ще пропусне финала на Шампионската лига срещу Реал Мадрид и мачовете от Мондиал 2018 в Русия заради контузия на глезена, съобщиха от английския тим. 20-годишният Гомес, който получи травмата по време на лагера на английския национален отбор в края на март, претърпя днес успешна операция. Това е нов удар по защитата на Ливърпул, след като аут до края на сезона вече е Жоел Матип "Операцията означава, че Гомес няма да играе в последните два мача на Ливърпул от кампанията 2017/2018 и с тима на Англия на световните футболни финали", се казва в изявление на Ливърпул. "Червените" са домакини на Брайтън в неделя в последния кръг на Висшата лига и играят срещу Реал (Мадрид) на финала на Шампионската лига на 26 май в Киев.Гомес обаче ще бъде напълно възстановен за началото на подготовката за новия сезон през юли. "Мога да потвърдя, че сезона за мен за клуба и страната приключил след успешната операция на глезена. Бяха много трудни няколко седмици. Опитах се да бъда на разположение, за да помогна на отбора", написа Гомес в профила си в "Инстаграм".

