Волейбол Светослав Гоцев: Преговарям с добър отбор, но може да остана и в Тур 08 май 2018 | 15:40 - Обновена 0 0 0 0 0 Централният блокировач Светослав Гоцев все по-често попада под светлините на прожекторите. Особено, след като изигра страхотен мач (б.а. завърши със 17 точки) на финала на френското волейболно първенство и изведе Тур до титлата. Волейболистът вече се прибра в България и веднага се присъедини към лагера на националния отбор. Първото си интервю на българска земя той даде за BGvolleyball.com. В първата част от разговорът ни, Гоцев говори за Тур, Франция и новата си прическа. Как попаднахте в Тур? Миналият сезон, който изиграх в Сора беше много добър. След това имах интересно предложение от Тур. Голяма роля за този трансфер изигра Владо Николов. Той се застъпи за мен и увери ръководството на отбора, че няма да сгреши в избора си. Имахте ли колебание за този трансфер? Да, имах колебания. Исках да остана да играя в Итлия, но там не намерих подходяща опция, която да ме устройва. Транферът в Тур беше задоволителен и амбициите на отбора ме привлякоха. До сега съм имал шанс да се боря за шампионска титла само веднъж. Това беше, когато играх във Фридрихсхафен. Тогава нямах късмет да се включа заради контузия. Сега, с този отбор имах възможност да играя като основен играч и да се борим за титлата. Беше нещо ново. Това е най-значимият ми трансфер в кариерата ми до този момент. Ще останете ли и следващата година във Франция? В момента преговарям с друг добър отбор и преминаването ми там ще е още една крачка напред. Не съм коментриал с ръководството оставането ми в Тур. Но не изключвам варианта да остана там и през следващия сезон. Как оценявате изминалия сезон? Мога да го разделя на две части - преди Нова година и след това. В началото ни липсваше стабилен посрещач. На полусезона се разделихме с един играч и взехме сърбина Константин Чупкович, който се вписа много добре. След това нещата потръгнаха. Лично за мен, вторият полусезон и плейофите бяха много силни. Като цяло отборът заигра много силно през втория полусезон. Може би, защото се опознахме. Излизахме във всеки мач, за да победим. На някои от нас ни тежеше напрежението на такъв голям отбор с амбиции. След това всички свикнаха с това и нещата се случиха както трябва. Шампионската титла ли беше целта ви в началото на сезона? Абсолютно винаги това е целта. Тур е шесткратен, с тази титла вече седемкратен, шампион на Франция. Отборът винаги се е целил високо. Това е един от топ отборите в страната и винаги е между първите три. Ясна цел и приоритет на клуба беше спечелването на шампионата. Какво не успяхте да постигнете през този сезон? Това, че в началото ни липсваше единия посрещач не ни позволи до известна степен да направим дубъл със спечелването на купата. A post shared by Tours Volley Ball (@toursvolleyball) on May 7, 2018 at 4:36am PDT А за какво съжалявате най-много през този сезон? Със сигурност винаги е имало нещо, което съм можел да направя и да дам повече. В крайна сметка оставам с едно положително настроение от Тур, защото спечелихме шампионата. Това е нещо страхотно. Със сигурност е имало нещо, което съм можел да направя повече, но това е опит. Трябва да си извадя поуките и следващата година да съм още по-добър. Новият цвят на косата ли ви донесе успех на финала? Бях обещал на отбора, че, ако стигнем до финал ще си боядисам косата в цвета на медала, който искам да спечелим. Исках златен медал и затова станах блондин. Не е обаче до цвета на косата. Направихме хубав колектив в Тур и това беше в основата на успеха ни. Който се занимава със спорт, знае, че такива жертви винаги допринасят за нещо положително и повдигат настроението в отбора. Как реагираха съотборниците ви, когато се появихте с руса коса? Първият ден всичко беше "Уау" (смее се). Но пък бяха доволни, че съм го направил и си държа на думата. Бързо ли свикнахте с живота във Франция? Там всичко е уредено. Дават ти една схема и ти просто трябва да я следваш. Трябва да следваш правилата, това е всичко. Лесно се свиква. Кой ви беше най-близкият човек там? С Константин Чупкович се сработихме най-добре, всеки пак е балканец. Надявам се, че ще ми остане приятел. Какво ви впечатли, когато се прибрахте в България? Много лошо впечатление ми прави манталитетът на шофьорите и шофирането. Неприятно ми беше да слушам новини, които всеки ден започват с катастрофи и смъртни случаи. Казвам ви: Моля Ви, карайте внимателно и толерантно. Не бързайте! Това е до манталитет, а не до умения. В другите държави правилата се спазват. Не, че няма такива инциденти, но със сигурност са в пъти по-малко, отколкото в България. A post shared by Tours Volley Ball (@toursvolleyball) on May 6, 2018 at 2:12am PDT A post shared by Tours Volley Ball (@toursvolleyball) on May 6, 2018 at 9:03am PDT

