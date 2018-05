Баскетбол Дончич отново отнесе конкуренцията в Евролигата 08 май 2018 | 15:01 0 0 0 0 1



Дончич прави фантастична година до момента и в 31 мача от Евролигата има средно по 16.1 точки, 4.8 борби, 4.4 асистенции и 1.1 отнети топки при 58.3% успеваемост за 2 точки и 82% от наказателната линия. Средният му коефициент е 21.8 пункта, с което той е абсолютен лидер в целия турнир.

The @TurkishAirlines #EuroLeague 2017-18 Rising Star award goes to...



For the second season in a row!@luka7doncic pic.twitter.com/PkWgTALNRb — EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2018

Тийнейджърът е сочен като потенциален избор №1 в Драфта, а тази възможност изглежда още по-реална, след като Игор Кокошков бе назначен за треньор на Финикс. Кокошков бе селекционер на Словения и Дончич при историческата първа титла на Европа миналата година.



Дончич изпревари Алберто Абалде от Валенсия Баскет, Матиа Лесор от Цървена звезда, Джона Болдън от Макаби (Тел Авив) и Лука Вилдоса от Баскония, които се наредиха след него в гласуването за най-добър млад играч.

2 in a row... pic.twitter.com/59Yc8brObd — EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2018

