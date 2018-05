Англия Възстановяването на Лукаку върви добре 08 май 2018 | 13:09 0 0 0 0 0



През миналата седмица Жозе Моуриньо също потвърди, че той най-вероятно ще е готов за срещата с Челси, която е на 19 май. “Знам само, че няма да играе утре. Финалът за Купата? Надявам се, всичко изглеждва добре”, заяви португалецът преди мача с Брайтън. "It's going faster than expected!"



"It's going faster than expected!"

Romelu Lukaku has given an update on recovery from his ankle injury. Good news! (Source: HLN) pic.twitter.com/m6Aik7yP8h — Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) May 7, 2018 Нападателят на Манчестър Юнайтед Ромелу Лукаку ще бъде готов за финала за Купата на Англия. Той получи контузия в 50-ата минута на срещата с Арсенал, а след това не игра и срещу Брайтън, което бе едва втората среща, която пропуска от началото на сезона поради контузия. Лукаку продължава да се възстановява в родната Белгия. "Възстановяването ми върви по-бързо от очакваното, както винаги", заявява нападателят пред HLN.През миналата седмица Жозе Моуриньо също потвърди, че той най-вероятно ще е готов за срещата с Челси, която е на 19 май. "Знам само, че няма да играе утре. Финалът за Купата? Надявам се, всичко изглеждва добре", заяви португалецът преди мача с Брайтън.

