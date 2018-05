Белю: Мога да победя настоящата версия на Тайсън Фюри

Бившият шампион в полутежка категория Тони Белю предизвика бившия шампион в тежка категория Тайсън Фюри (25-0, 18 КО), който ще се завърне на ринга на 9-ти юни в Манчестър срещу все още неназован противник.

Докато Белю не е готов да се изправи срещу някой толкова голям опонент, колкото световния шампион на WBC Дионтей Уайлдър, той би се радвал да се добере до двубой с Фюри, защото вярва, че "Циганския крал" не е нокаутьор - за разлика от Уайлдър или Антъни Джошуа.



"Искам двубой с Тайсън Фюри. С удоволствие бих го нокаутирал. Не казвам, че мога да победя онзи Фюри, който победи Владимир Кличко през 2015-та година в Дюселдорф. Но казвам, че мога да победя настоящата версия на Тайсън Фюри. Той не е нокаутьор като Антъни Джошуа, Дейвид Хей или Дионтей Уайлдър, той е голям и бърз за тежка категория, но точно това е срещата, която искам", заяви Белю.

Fury To Bellew: After I KO You in One, You Can Clean My Shoes! https://t.co/qnc40syWjz pic.twitter.com/iYOzce1AFI